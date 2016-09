St. Ambrose University: Fall Dean’s List

DAVENPORT, Iowa – The following full-time students, who achieved a grade-point average of 3.5 or higher on a 4.0 scale, have been named to the St. Ambrose University Dean’s List for the Fall 2015 term.

Illinois Students

Albany: Rhett Stover

Aledo: Brett Lee

Alexis: Emily Hull

Algonquin: Ty Balduf, Courtney Furlong, Brooke Neumann, Rebecca Payne

Andalusia: Ellery Parker

Andover: Terrah Wallarab

Annawan: Brady Curran

Arlington Heights: Marissa Panarese

Athens: Jessica Penrod, Kelsey Penrod

Aurora: Matthew Czerak, Anthony Dilg, Juliana Froehlich, Alexandria Horton, Jessica Lewis, Samantha Miller, Mallory Rettenmeier

Bartlett: Francesco Colella, Kristyn Heim

Batavia: Alexander Bala, Sarah Duguay, Patrick Redmond, Alexandra Turnquist

Bedford Park: Haley Richy

Beecher: Paige Wehling

Belvidere: Mara Guse, Olivia Smith

Big Rock: Abbie Tosch

Bloomingdale: Nicholas Homscheid

Bloomington: Colton Martens, Luke McClure

Blue Island: Jamison McGury, Kaelyn McGury

Bourbonnais: Natalie Chinn

Brighton: Samantha Darr

Buda: Carlie Bickett

Byron: Laura Bush, Savannah Gluck

Cambridge: Caitlyn Mansker, Kendall McKie, Molly Smith

Carman: Catherine Steck

Carol Stream: Derek Enger,Melanie Feilen, Lauren Schroeder, Thomas Shultz, Tyler Zeek

Carthage: Aubrie Carlisle, Grace Sullivan, Alyssa Willey

Cary: Jakub Ksiazek

Chadwick: Danielle Sheddan

Channahon: Crystal Bautista, Luke Stovall

Chicago: Caitlin Cronin, Katelyn Golen, Margaret Gorman, Sean Jaycox, John Johnson, Claire Knightly, Ryan Noone, Mary Scatena, Brooke Sierzega, Lindsey Simon, Kyle Snyder, Kasey Zielinski

Chicago Heights: Kevin Pawlak

Chillicothe: Bria Kohlman

Coal Valley: Cara Adams, Jadelyn Agent, Tami Clifton, Kristen Lambert

Colona: Bailey Weber

Congerville: Morgan Schrock

Cordova: Abbigail McWilliams, Sarah Stover

Crest Hill: Sarah Wurster

Crystal Lake: Jessica Gascho, Jordan Peterson, Erin VanHerzeele

Davis: Andrea Korwin

Davis Junction: Katarina Kaczmarzyk

Dixon: Seth Brauman, Lisa Fridley, Mary Oswalt, Ian South

Dunlap: Daniel Ferlmann, Elizabeth Finerty, Andrew Leathers, Karla Martinez

Dwight: Nicole Huffman

East Dubuque: Jordan Frank, Skylar Middendorf, Jessica Sherman, Jaclyn Trannel

East Moline: Ashley Barnes, Emily Carr, Kayla Cheek, Moya Cullen-Jackson, Nathan Gilbraith, Megan James, Molly Rowell, Joshua Stice, Emily Timmons

East Peoria: Kaitlynn Mews

Edwards: Margaret Fortner,Hope Hammitt

Edwardsville: Sabastian Champlin

Elburn: Murphy Garcia, Audrey Henrichs,Shannon Herra

Elgin: Emily Studt

Elizabeth: Taegen Ertmer, Katherine Groezinger, Katie Schnitzler, Morgan Wheelwright

Elmwood: Hannah Huber, Nicholas Huber

Elmwood Park: Patrick O’Brien

Erie: Whitney Misfeldt, Brooke Naftzger, Connor Saad, Natalie Woodhurst

Evergreen Park: Emily Daniels, Maureen Gardner, Alyssa Langevin, Victoria Senerchia

Fenton: Aubrey Graham

Forsyth: Sarah Hoppe

Frankfort: Erin Bullington, Shannon Cole, Megan Davisson, Mallory Stegmueller, Angela Totos

Franklin Grove: Macy Fair

Franklin Park: Justin Johnson

Freeport: Taylor Buisker, Olivia Riehle

Fulton: Amy Knight, Brennan Leonard, Julie Wiersema

Galena: Kailyn Sitzmann

Galesburg: Amanda Kenney, Victoria Worsfold

Galva: Megan Rose

Geneseo: Demi Debarre, Dana Geffert, Beth Ann Koustas, Carson Krause, Nevada Nilsson, Joseph Ropp, Carolyn Rusk, Claire Wiese, Abigail Wilebski

Geneva: Jamie Auriemmo, Grace Cerny, Melissa Marovich, Anastasia Mistak

Glen Ellyn: Lauran Simon

Grant Park: Jacob Volkman

Grayslake: Katherine Galuska

Hanna City: Marissa Boyer, Nathan Wallace

Hanover Park: Tarah Rayos

Havana: Morgan Ley

Hillsdale: Ronald Stahl, Karissa Toppert

Hoffman Estates: Tara Goehrke, Makenzie Tompkins

Hollowayville: Kaylee Golden

Homer Glen: John Isit, Zachary Marszalek, Jamie Schuh, Elyse Yaeger

Indianhead Park: Gabriela Pavletic

Johnsburg: Zachary Matejka

Joliet: Katherine Annis, Blake Billups,Hannah Godlewski, Brandi Hosford, Dana Koerner, Logan Reed-Paolone

Joy: Sarah Marston

Justice: Natalie Doogan

Kewanee: Christopher Addis, Elizabeth Bral, Eric Bryan, Chloe Czolgosz, Kyle Dennison, Andrew Esser, William Horack, Kayla Kuffel, Jessica Lewis, Caleb Reiter, Paige Yarger

Kirkwood: Christopher Hollis

Knoxville: Hannah Bates, Kathleen Hall

La Salle: Haley Wren

Lacon: Nicole Woodall

Ladd: Rachel Bezely

Lake in the Hills: Alissa Melchionna

Lanark: Devin Hartman

Le Roy: Lane Lindstrom

Leaf River: Samuel Vincer

Lee: Ellen Witte

Lemont: Amber Trick

Libertyville: Eric Zacher

Lisle: Dana DuBois

Lockport: Baylee Panfil

Loves Park: Brianna Pigatti, Michael Thompson

Lynn Center: Gabriel Price, Catherine Roth, Rachel Swanson

MacKinaw: Steven Maurer

Macomb: Ashley Plumb

Mahomet: Amber Smith

Manhattan: Brianna Podkulski, William Sears

Marengo: Zack Lundquist

Marquette Heights: Miranda Dobson, Brittney Horn

Marseilles: April Hovious, Erin Hovious, Alexis Schott

Matteson: Shannon Milazzo

Mazon: Hannah May

McHenry: Abbey Nimrick

Mendota: Erin Gahan,Nicole Prusator

Metamora: Ashlyn Rulis, Samuel Ryan

Milan: Mary Adlfinger, Debra Kirkhove, Jon Schroeder, Bradley Steger, Kayla Tatge

Minooka: Maxwell Brozovich, Casaundra Fernandez

Mokena: Jennifer Buswell

Moline: Jaspreet Arora, Austin Carlson, Samantha Dearborn, Allie Deroo, Roberto Farias, Maressa Gustman, Holly Hackett, Adam Harrington, Karissa Herrman, Taylor Kotecki, Shelby Leemans, Diana Manning, Randyl Mohr, Andrea Munson, Hunter Pairrett, Cody Rossmiller, Isabella Russell, Mary Tadda, Veronica Talbot, Gretta Wells, Melissa Wilkie, Katherine Williams

Monee: Jack Petrusha

Monmouth: Jenna Crawford

Montgomery: Gabrielle Bauer

Morris: Marcella Boers, Brenna Feeney, Kevin Wendling

Morrison: Kaleb Church, Hunter Hamstra, Kelsey Snyder, Jacob Tegeler, Trever Troutman, Alexander Volckmann, Allison Wiersema

Morton: Zachary Hoby

Naperville: Kayla Anderson, Timothy Davis, Mary McHugh, Victoria Novak, Christina Pembrook, Claire Ryan

New Berlin: Courtney Crabtree, Megan Craven

New Boston: Jessica Richter

New Lenox: Jordan Burns, Cailyn Harrington, Scott Pries, Gregory Wymer

Normal: Reid Henry

North Aurora: Ashlynn Maczko, Mary Roche

Oak Brook: Kaitlyn Cusack

Oak Lawn: Kyle Garrett, Jessica Kapanowski, Katelyn Turney

Oakwood Hills: Sarah Leudo

Odell: Madison Grundler, Molly Verdun

Oglesby: Katlyn Gealow

Ohio: Kaitlyn Hughes

Orangeville: Justin Keister

Oregon: Sydney Klein

Orion: Hannah Blaser, Trenton DeDeckerb, Sophia Maciolek, Rachel Newman

Orland Hills: Amanda Glusak, Fred Kassal, Taylor Krause, Alyssa Papan

Orland Park: Margaret Flaherty, Breanna Glos, Kevin Keavney, Ryan Knightly, Joseph Kopera, Amanda Murphy

Oswego: Olivia Bennett, Karli Mockenhaupt, Deanna Reichardt

Ottawa: Kathryn Killelea, Michael Martini

Palos Heights: Carly Bettinardi, Melissa Quero, Molly Quinn

Pecatonica: Grant Colborn

Pekin: Lane Andrews, Maddison Carr, Ben Coyer, Lauren Jess, Emily Pendleton, Katelyn Powell

Peoria: Jennifer Busch, Lesley Dominic, Chloe Gunn, Jacob Hopper, Joshua Hopper, Simon Khoury, Bryan Liggis, Nicole Liggis, Ryan Moredock, Michael Ritthaler, George Rothan, Lauren Schuler, Matthew Svoboda, Anna Windsor

Peru: Lauren Crew, Michael Lynch

Plainfield: Morgan Krieger, Nicholas Mark, Lauren Schultz, Emma Smith

Port Byron: Daltin Klavon, Sheila Kovacic

Princeton: Austin Mack, Tim Tiemann

Princeville: Luke Cokel, Collin Oltman

Prophetstown: Amanda Bertolozzi, Cassandra Reiley

Quincy: Anna Badamo, Conner Giesing, Adam Hutson, Kelsey Larson, Joseph McCaughey, Connor Obert, Tucker Reid, Tyler Reid

Reynolds: Jesse Hamerlinck

Rio: Whitney Stromson, Robert Williams

Riverside: Ann Mullen

Roanoke: Andrea Bonetto

Rochester: Kayla Hickey

Rock Falls: Nathan Ackert, Linsey Brown, Derek Flannery,, Aubree Johnson, Lucas Terveer

Rock Island: Claude Alexander, Kristin Anderson, Jordan Booker, Hailey Cook, Christopher Frain, Erin Hergert, Tammy Pauwels, Bradley Ruggles, Mary Skafidas Brooke Williams

Rockford: Kevin Beckett, Ashley Brandt, Samantha Hoffman, Sarah Kelly, Daniel Malone, Ana Kelsey-Powell, Angela Maples, Samuel McGuire, Kelsey Page, James Warren

Roscoe: Adam Engelsen, Kathleen Gay, Gabriela Molina

Roselle: Ryan Golden

Saint Charles: Grace Filipski, Matthew Filipski, Johanna Kistner, Jack McNally, Rebecca Winters

Sandwich: Joseph McEachern, Shannon McEachern

Seaton: Mackenzie Clawson

Seneca: Matthew Sapyta

Sheridan: Lauren Brummel

Sherman: Julia O’Conner

Sherrard: Jacob Boraas, Darien Dowell, Todd Smith

Sidney: Mitch Negangard

Silvis: Theresa Funaro, Marceline Kougbani-Sebou

Skokie: Colleen Persaud, Shannon Rourke

Sleepy Hollow: Colin Stiefer, Jessica Stiefer

South Elgin: Ben Buhlman, Katrina Pechay

Springfield: Drake Berberet, Allison Brent, Seth Cronin, Kodie Olshefsky, Patrick Smith

Sterling: Jescelynne Gibbons, Luke Lemay, Samantha Lewis, Jocelyn Magana, Cara Mitchell

Stillman Valley: Andrew Marcum

Stockton: Kristin Enright

Streator: Bridget Parr, Patricia Pruitt

Stronghurst: Dustin Hawk

Sublette: Derek Henkel

Sugar Grove: Grace McCarthy, Jacob McCarthy

Sycamore: Emily Friesen, Michael Stinnett

Tampico: Calya Crane

Taylorville: Eric Dust

Tinley Park: Grace Farrelly, Michael Hryn, Lauren Hurt, Kyle Krol, Conor McDonald, Douglas Platt, Jacob Platt

Tiskilwa: Zachary Friel, Leah Poss

Tremont: Victoria Volk

Urbana: Katherine Ross

Villa Park: Rhiannon Koterba

Viola: Hannah Lingafelter

West Peoria: Hannah Dohm, Amanda Foster

Wapella: Jessica Elliott

Washington: Katherine Burd, Shelby Crocker

Westchester: Francesca Citro

Western Springs: Nicholas Cozzi

Wheatfield: Kerrie Morenz

Wheaton: Joseph Marconi, William Milnamow

Wilmington: Cassandra Raymond

Woodhull: Heather Albrecht, Hannah Garrett, Shay Thayer

Woodridge: Ryan Ford, Morgan Grimes, Julia Limpers, Angela Zurales

Wyoming: Lauren Morrissey

Yorkville: Kathryn Maher, Madison Schramer

Zion: Lauren Browne